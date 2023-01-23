59% нижегородцев отправятся домой к семье, если их пораньше отпустят с работы

59% нижегородцев отправляются домой к семье, если их пораньше отпускают с работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Говорят, нет ничего лучше, чем когда руководство разрешает уйти сотрудникам с работы на 2-3 часа пораньше. Такое хоть и случается редко, но приносит много радости. Но как люди распоряжаются свободным временем? Так, 59% нижегородцев отправляются домой к семье, если их пораньше отпускают с работы. Такими результатами исследования, проведенного 11-19 января, поделился сервис SuperJob.

- 7% респондентов займутся спортом. 5% - отправятся прогуляться, - гласят результаты.

Кроме тог, 4% опрошенных останутся на работе, даже если их отпустят домой. Ещё 3% побегут решать личные проблемы, другие 3% отправятся за покупками по магазинам.

3% нижегородцев решат провести время в кафе или баре, лишь 1% респондентов сходит на сеанс в кино, почитает или поспешит на вторую работу.

- Среди прочих вариантов времяпрепровождения назывались храм, рыбалка, встречи с друзьями, ремонт авто и учеба, - уточняют исследователи. - 6% даже гипотетически не хотят рассуждать о том, где они могли бы оказаться, из-за строгого начальства.

Напомним, ранее в своем материале мы показывали, как «Школа 800» выглядит изнутри. «Школа 800» является без преувеличения одним из самых грандиозных и самых долгожданных проектов последних лет. Ее открытие неоднократно переносилось, что заставляло волноваться многих родителей, но в конце прошлого года Глеб Никитин объявил, что строительство учебного корпуса в Верхних Печерах завершено. Школа уже получила лицензию на образовательную деятельность, и 27 февраля здесь начнутся занятия.

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