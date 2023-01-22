15 взрослых парней избили подростков в Нижнем Новгороде за отказ помочь инвалиду

Жестокое нападение на подростков произошло в Нижнем Новгороде 17 января. История эта приключилась вечером у торгового центра «Золотая миля» в Сормовском районе. Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомолки», компания взрослых парней пыталась выманить деньги у школьников, а когда те не повелись на обман, стали бить юношей и угрожать им.

- Конфликт начался из-за того что к моим друзьям подошел инвалид и попросил купить ему еду, а деньги пообещал скинуть им на карточку. Они отказались. В ответ он позвал своих друзей и началась драка. Минут пять они просто выясняли отношения, а затем начали избивать со словами «Зарежу! Убью ***!». Да, мат тоже был, а еще угрожали родителям. Все продолжалось минут сорок. Никто не пытался их разнять, все боялись, - рассказал очевидец произошедшего.

В настоящее время по этому факту полиция проводит проверку. Подростки уже написали заявления и теперь снимают побои.

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