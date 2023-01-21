Около 400 экскурсоводов аттестуют в Нижегородской области в 2023 году

Ближайший экзамен назначен на 1 февраля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 400 экскурсоводов и гидов-переводчиков аттестуют в Нижегородской области в 2023 году. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

На площадке Дома народного единства прошла встреча министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева с профессиональным сообществом экскурсоводов.

На встрече министр рассказал о процессе проведения аттестации и квалификационного экзамена. Так, с 1 июля 2023 года экскурсоводам необходимо иметь аттестат, чтобы осуществлять данную деятельность.

Примечательно, что в 2022 году первые экскурсоводы уже получили свои идентификационные нагрудные карточки, которые позволяют оказывать туристические услуги. В этом же году планируется аттестовать около 400 экскурсоводов.

Так, ближайший экзамен на получение аттестации в Нижегородской области назначен на 1 февраля 2023 года.

- Работа экскурсоводов – это одна из движущих сил для повышения привлекательности региона и развития внутреннего туризма, - подчеркнули Сергей Яковлев.