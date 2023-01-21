Следователи просят помощи нижегородцев в поисках без вести пропавшей 42-летней женщины. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи СК обращаются за помощью к нижегородцам в поиске без вести пропавшей 42-летней женщины. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, 12 октября 2022 года Татьяна Вантеева ушла из своего дома, который расположен на улица Совхозная в селе Кантаурово Борского района.

- Последний раз ее видели в тот же день на автозаправочной станции села Кантаурово. До настоящего времени ее местонахождение не установлено, - отметили в пресс-службе.

Приметы Татьяны Вантеевой: рост 173 см, среднее телосложение, лицо круглое, волосы мелированные, крашенные, рыжеватого оттенка, стрижка короткая (каре). Также отмечаются черты лица: брови дугообразные, нос прямой, уши прижатые, губы тонкие, глаза светлые, а подбородок раздвоенный с ямочкой. Примечательно, что на одном ухе у женщины две серьги, а на другом – одна.

Особые приметы: на лице над левой бровью имеется большая родинка, а также отсутствует 4 зуб с правой стороны верхней челюсти.

Женщина была одета в розовую футболку, черную кофту, черную куртку с капюшоном и белые кроссовки. При себе Татьяна имела сотовый телефон марки «Самсунг».

Кроме этого, у нее имеются золотые украшения: на шее цепь с иконой, на среднем пальце правой руки кольцо, на среднем и безымянном пальцах левой руки также имеются кольца, а на запястье правой руки браслет.

- Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просьба обращаться в Следственное управление СК РФ по Нижегородской области по номеру: 8-9200695020 (круглосуточно), - заключили в пресс-службе.