Учения по работе на подводных переходах трубопроводов провело АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели плановые учебно-тренировочные занятия (УТЗ) на подводных переходах магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Горький – Ярославль, через р. Кудьму в Кстовском районе Нижегородской области, а также кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП), через р. Мочу в Подольском городском округе Московской области.

Цель - поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций.

По единому сценарию УТЗ оператору поступила информация об аварии на подводных переходах МНПП и КМНПП с условным выходом нефтепродукта. В ходе учений были предложены дополнительные вводные, усложняющие выполнение задачи.

Дежурный передал информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировка нефтепродукта была «остановлена». Оперативно на рубежи локализации нефтепродукта в Нижегородской области прибыли аварийные службы линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево» и Центральной ремонтной службы «Горький» Горьковского районного нефтепроводного управления, в Московской области - ЛПДС «Володарская» Володарского нефтепродуктопроводного управления.

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Для сбора «нефтепродукта» с поверхности рек всего было использовано 210 метров зимних боновых заграждений, емкости для временного хранения, задействовались 5 нефтесборщиков общей производительностью 250 куб. м в час, а также ледорезное оборудование. Работники лабораторий эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха в течение УТЗ.

По дополнительным вводным специалисты отработали действия по условному оповещению и эвакуации населения.

Всего в занятиях приняли участие 67 человек, использовалось 30 единиц оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная.

Наблюдатели положительно оценили работу сотрудников подразделений АО «Транснефть-Верхняя Волга». Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Были своевременно выполнены все работы, предусмотренные программой проведения УТЗ.