Более 97% нижегородских дорог отремонтировано с помощью новых технологий в 2022 году

По итогам 2022 года 97% дорог в Нижегородской области было отремонтировано с использованием новых передовых технологий. Работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инновационные технологии в регионе применяются в дорожных работах с 2019 года.

Напомним, что более 600 километров автодорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году. Так, на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» направят более 9 миллиардов рублей. А на ремонт дорог местного значения выделят 954,6 миллионов рублей из областного бюджета.

Также путепровод через железнодорожные пути капитально отремонтируют в Сергачском районе за 107,7 миллионов рублей. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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