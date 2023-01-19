Машина реанимации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Железнодорожник, попавший под мотовоз в Нижегородской области, скончался в реанимации в четверг, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Известно, что сотрудники ведомства начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, что 55-летний монтер Арзамасской дистанции пути пострадал на 27 пути станции Арзамас-2 в 11:15 18 января. Он шел вдоль железнодорожных путей после выполнения рабочего задания, когда на него наехал мотовоз. Мужчине вызвали скорую и госпитализировали в больницу, но, к несчастью, выжить ему не удалось.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России также организовало проверку.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким погибшего.

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