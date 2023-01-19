Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 января 2023 9:55

Железнодорожник, попавший под мотовоз в Нижегородской области, скончался в реанимации

Гострудинспекция ведёт расследование
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Машина реанимации.

Машина реанимации.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Железнодорожник, попавший под мотовоз в Нижегородской области, скончался в реанимации в четверг, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Известно, что сотрудники ведомства начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, что 55-летний монтер Арзамасской дистанции пути пострадал на 27 пути станции Арзамас-2 в 11:15 18 января. Он шел вдоль железнодорожных путей после выполнения рабочего задания, когда на него наехал мотовоз. Мужчине вызвали скорую и госпитализировали в больницу, но, к несчастью, выжить ему не удалось.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России также организовало проверку.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким погибшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!