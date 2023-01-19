ВТБ предоставил нижегородцам автокредиты на 1,6 миллиарда рублей

ВТБ в Нижегородской области в 2022 году предоставил клиентам 1,4 тыс. автокредитов на общую сумму, превышающую 1,6 млрд рублей. Средний чек автокредита в регионе составил 1,2 млн рублей.

Около 70% продаж автокредитов ВТБ в Нижегородской области пришлись на новые автомобили. Банк выдал жителям региона на их покупку 1,4 млн рублей, из них 320 млн рублей по госпрограмме.

Наибольшей популярностью у клиентов банка в Нижегородской области пользовались автомобили марки Lada. В ТОП-3 марок также вошли Kia и Haval.

«В 2022 году рынок автокредитования оказался под серьезным давлением. В первом полугодии из-за резко взлетевших ставок и ухода крупнейших брендов многие клиенты отложили запланированную покупку автомобилей. Однако уже летом сегмент начал восстанавливаться. Заметное укрепление рынка автокредитования стало возможным благодаря госпрограмме, которая позволила банку поддержать значительное число наших клиентов. Объемы продаж автокредитов в Нижегородской области по итогам июля-декабря превысили 1 млрд рублей, показав прирост по сравнению с первым полугодием на 70%. Рассчитываем, что в этом году спрос на автокредиты продолжит расти, в том числе за счет выгодных условий по госпрограммам», - прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

В целом по стране клиенты ВТБ в 2022 году заключили более 51 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 62 млрд рублей. Каждый пятый кредит был выдан в рамках программы льготного кредитования.

По прогнозам банка, в 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации спрос россиян на автокредиты увеличится до 950 млрд рублей. Таким образом, рынок сможет приблизиться к показателям рекордного 2021 года.