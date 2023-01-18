Прямая линия по работе нижегородского общественного транспорта пройдет 20 января

Прямая линия по работе общественного транспорта нижегородской агломерации пройдет 20 января. Посмотреть её можно будет в 17:00 в сообществе «Новая маршрутная сеть нижегородской агломерации». Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

Ранее эксперты, перевозчики, а также представители администраций Нижнего Новгорода, Дзержинска и Бора подвели первые итоги тестового режима новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.

Среди положительных итогов были отмечены: введение льгот на всех маршрутах, внедрение пересадочных тарифов, оснащение общественного транспорта голосовым оборудованием и блоками для отображения в навигационных информационной системе.

Также значительные изменения ожидают нижегородский электротранспорт. В частности, в городе планируется обновить все трамвайные пути и подвижной состав. В Ворсме уже начат выпуск новых трамваев. Всего для Нижнего Новгорода будет изготовлено 170 вагонов.

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