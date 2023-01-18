Стало известно время работы крещенских купелей в Нижнем Новгороде

Купель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Время работы крещенских купелей определено в Нижнем Новгороде. В городе праздничное омовение можно будет совершить в восьми специально оборудованных местах, где будут дежурить спасатели, врачи и полиция. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Так, с 22:00 18 января до 04:00 19 января купающихся будут ожидать на Парковом озере на территории стадиона «Труд». А с 23:00 18 января до 04:00 19 января нижегородцы сммогут окунуться на территории пляжа Силикатного озера за домом №25а по проспекту Ленина, а также на Щелоковском хуторе (второе озеро).

С 22:00 18 января крещенские купания пройдут на берегу паркового озера со стороны улицы Героя Смирнова и на озере в деревне Сартаково (2 купели).

Также с 00:00 до 12:00 часов 19 января горожан ожидать будут на территории Прихода церкви Святой Живоначальной Троицы на улице Кима, 77. А вот на набережной Гребного канала напротив судейской вышки купания разрешены с 22:00 18 января до 03:00 19 января.

Напомним, что на Крещение - 2023 в Нижегородской области оборудованы 70 купелей. Всю ночь с 18 на 19 января у мест купания будут дежурить спасатели и врачи «скорой помощи».

В городе в Крещенскую ночь в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта по ряду улиц.

Известно, что божественная литургия будет проводиться в православных храмах и церквях Нижнего Новгорода в ночь на 19 января.Так, например, праздничное Крещенское богослужение пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке в полночь. После этого митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит чин Великого освящения воды. Параллельно богослужения будут проходить еще в 32 храмах города, публикуем полный их список.

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