Нижегородская «Школа 800» продлила прием заявлений от учеников до 20 января

Набор учеников. Фото: Юлия Горшкова.

«Школа 800» в Нижнем Новгороде продлила срок приема заявлений от будущих учеников до 12:00 20 января. Дополнительное время родители могут потратить на оформление справки об успеваемости детей в образовательных учреждениях, в которых они сейчас учатся. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Продление сроков также поможет тем, кто столкнулся со сложностями при создании личного кабинета на сайте организации.

– В этом году мы открываем 5-8 классы с углубленным изучением предметов по выбору обучающегося. В 5-6 классах на выбор для углубленного изучения будут предложены математика, русский язык/литература и английский язык. В 7-8 классах к ним добавится физика, – рассказал директор школы Марк Сартан. – Подчеркну, что выбор предмета сделает сам ученик на основании диагностики и своих предпочтений. Это соответствует концепции осознанного выбора, которая отличает нашу школу.

Напомним, что первоклассникам и учащимся выпускных классов в середине учебного года сложнее всего подстроиться под изменения, именно поэтому набор для них пока закрыт. Процедура зачисления проводиться только для детей из 2-8 классов. В своем материале мы рассказывали, на каких условиях будуит принимать детей в «Школу 800» в Нижнем Новгороде.

Родителям учащихся младших классов необходимо создать личный кабинет на сайте школы. В обозначенный период, когда функция станет доступна, следует забронировать дату и время подачи документов. После чего, в указанный срок в очном порядке предоставить документы приемной комиссии. Дата и время подачи документов будут предлагаться в соответствии с порядком бронирования обращений на зачисление. Иными словами, чем раньше бронируется место, тем раньше подаются документы и тем больше шансов успеть на свободные места.

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