Ледяной дождь ожидается в Нижегородской области 19-20 января

Ледяной дождь. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ледяной дождь накроет Нижний Новгород и область 19-20 января. Не обойдется и без налипания мокрого снега и сильного ветра, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду. В эти дни температура воздуха будет колебаться от -1 до -4 градусов. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» - «Нижновэнерго».

В связи с неблагоприятными погодными явлениями предприятие продолжит работу в особом режиме. В настоящее время оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности. А это значит, что проводить восстановительные работы круглосуточно и в любых условиях готовы 170 бригад: 728 энергетиков и 336 единиц спецтехники.

Напомним, что плохая погода может привести к обрыву ЛЭП и линий связи, нарушениям в работе систем ЖКХ, а также обрушениям слабоукрепленных конструкций и падению деревьев.

Из-за метели, снежных заносов и гололедицы увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах. Также возможны нарушения в работе аэропорта.

Кроме того, ненастье может привести к получению гражданами травм из-за падений на льду.

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