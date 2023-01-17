Рост обращений в нижегородском крематории зафиксирован этой зимой

Рост обращений в нижегородский крематорий зафиксирован этой зимой. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Рост обращений за услугами зафиксирован в нижегородском крематории этой зимой. Об этом сообщил директор крематория Владимир Ворошуха изданию «Время Н».

Так, в зимние месяцы нижегородцы стали более активно обращаться как за самой кремацией, так и за организацией традиционных похорон. Как объяснил Владимир Ворошуха, это связано с январскими аномальными морозами.

- Число обращений выросло практически в два раза. «Проморозка» земли в этом году очень сильная. Копать землю сейчас, мягко говоря, затруднительно. Плюс снегопады: нужно расчистить подходы к могиле, — отметил директор крематория.

Кроме того, в настоящее время нижегородцы предпочитают прощаться со своими близкими и родными в более комфортных условиях, а именно в траурных залах, где каждый может произнести прощальную речь. Отмечается, что с начала месяца было проведено уже более 50 таких мероприятий.

Всего за 2022 год по обращениям нижегородцев было произведено около 1600 кремаций, а за январь 2023 -119 таких мероприятий.