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НовостиОбщество16 января 2023 18:32

Пожарный тяжело пострадал при тушении старинного особняка на Ильинской в Нижнем Новгороде

Пожар произошел утром 12 января 2023 года
Полина ШИБАЛКИНА
Пожарный тяжело пострадал при тушении старинного особняка на Ильинской в Нижнем Новгороде.

Пожарный тяжело пострадал при тушении старинного особняка на Ильинской в Нижнем Новгороде.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудник МЧС тяжело пострадал при тушении пожара на Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, 46-летний командир отделения структурного подразделения ГУ МЧС по региону получил травмы во время тушения пожара. Поднимаясь по выдвижной лестнице, мужчина упал с четырехметровой высоты. В результате несчастного случая на производстве командир получил травмы, относящиеся к категории тяжелых.

В настоящее время Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет все обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.

Напомним, Дом купца Котельникова загорелся на улице Ильинской в Нижнем Новгороде утром 12 января 2023 года. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. На месте работали 64 человека и 17 единиц техники.