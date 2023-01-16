ГАЗель и две иномарки столкнулись на Московском шоссе 15 января. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Массовая авария произошла на Московском шоссе в минувшее воскресенье, 15 января. Там в районе гипермаркета «Леруа Мерлен» столкнулись ГАЗель и две иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Около 13.45 водитель, управляя автомобилем «Шкода», при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с «Форд Фьюжн», тот в свою очередь столкнулся с ГАЗелью, - рассказали в ведомстве.

В результате пострадал мужчина, сидевший за рулем «Форда».