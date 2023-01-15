До -9 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 15 января

Погода в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В воскресенье, 15 января, в Нижнем Новгороде весь день будет стоять пасмурная погода. Об этом сообщает портал «Яндекс. Погода».

С утра температура воздуха составит -9..-8 градусов, в течение остального дня будет стабильно -8 градусов. К ночи столбики термометров могут показать -7 градусов. Весь день будет дуть юный ветер, его скорость не превысит 4,8 метра в секунду.

Влажность воздуха составит 75-79%, а атмосферное давление – 763-764 миллиметра ртутного столба.

Напомним, что в ночь на 19 января сотни нижегородцев устремятся на водоемы, чтобы окунуться в прорубь – считается, что крещенская вода обладает исцеляющими свойствами. Для многих купание в проруби в этот день является ежегодной традицией. Нередко в это время ударяют крещенские морозы, однако этот год станет исключением. Рассказываем, какая будет погода на Крещение в Нижнем Новгороде 19 января 2023 года.

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