Свыше 13 тысяч нижегородских семей обратились за единым пособием на детей

Женщина везет ребенка на санках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

13 027 нижегородских семей подали заявления на выплату единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом заместитель губернатора региона Егор Поляков сообщил в своем телеграм-канале.

Новое универсальное ежемесячное пособие ввели с 1 января 2023 года.

Пособие будет включать в себя шесть выплат, которые действуют сейчас: для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки; по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей; на первого ребенка до трех лет; на третьего ребенка; на детей от 3 до 7 лет включительно; на детей от 8 до 17 лет.

Универсальное пособие будет предоставлять новый Фонд пенсионного и социального страхования. Размер единой выплаты будет зависеть от дохода семьи. Он составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для детей. Для беременных женщин пособие составит также 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения.

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