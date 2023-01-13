«Школа реставрации» появится в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Школа реставрации» откроется в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, уже определили помещение для будущей школы. Учебный класс, цех и склад разместят в здании Нижполиграфа на улице Варварской, 32. Проект ремонта помещения площадью 200 квадратных метров под мастерские будет готов уже к концу января.

- Главная задача школы – сохранить богатую традицию деревянного зодчества Нижегородской области и воспитать новое поколение мастеров, - отметили в пресс-службе.

В школе появится столярная мастерская со станками для работы с деревом, а также склад для деревянных элементов, снятых со старых домов для реставрации. Кроме того, в целях безопасности появится система пожаротушения и вентиляции, которых здесь прежде не было. Стоит отметить, что на создание школы правительство Нижегородской области выделило 14 миллионов рублей.