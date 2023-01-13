Пять «Метеоров» изготовят в Нижнем Новгороде для Санкт-Петербурга. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородское АО «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева» изготовит пять судов на подводных крыльях «Метеор» для Санкт-Петербурга. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Приволжье».

По словам генерального директора Сергея Итальянцева, в случае заключения контракта организация сможет изготовить пять «Метеоров» достаточно быстро, сдав их в эксплуатацию уже в 2024-2025 годах.

Стоит отметить, что ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к президенту РФ с просьбой предоставить инфраструктурный бюджетный кредит на приобретение пяти судов нового поколения «Метеор 120Р».Так, президент поручил Минпромторгу РФ проработать финансовые инструменты для закупок скоростного флота.

Кроме того, уже закончена постройка первого «Метеора» для Нижегородской области. Его должны передать заказчику весной 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что два «Метеора 120Р» планируют закупить в Нижегородскую область.