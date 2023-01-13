Плата за содержание отдельных категорий жилых помещений в Нижнем Новгороде увеличится с 1 февраля 2023 года

Плата за содержание жилых помещений в Нижнем Новгороде увеличится с 1 февраля 2023 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Плата за содержание отдельных категорий жилых помещений в Нижнем Новгороде будет увеличена с 1 февраля 2023 года. Соответствующее постановление главы города Юрия Шалабаева опубликовано на сайте мэрии.

Изменения коснутся тех, кто живет в муниципальном или государственном жилье по соцнайму, тех, у кого нет домоуправляющей компании или кто не принял на общих собраниях решение об установлении размера платы за содержание жилья. Стоимость содержания жилья в таком случае0 составит 39,69 рубля за квадратный метр для многоквартирных домов со всеми видами благоустройства, системами дымоудаления, лифтами и мусоропроводами; 36,90 рубля за «квадрат» – для домов со всеми видами благоустройства, лифтами и мусоропроводами. Жильцам домов, в которых есть не все виды благоустройства, придется платить 33,40 рубля за кв.м., а если дом признан ветхим или аварийным, то плата составит 28,62 рубля.

Отдельные тарифы предусмотрены для домов Новинского сельсовета – там плата за содержание жилых помещений составит от 8,66 до 24,56 рубля за квадратный метр в зависимости от категории жилья.

Напомним, в 2023 году в Нижегородской области повысится плата за капремонт.