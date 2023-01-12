Трудоустройство подростков хотят упростить в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Процедуру трудоустройства подростков на лето хотят упростить в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

Так, законопроект предлагает освободить родителей от получения разрешения от органов опеки на трудоустройство ребенка от 14 до 17 лет. Такая норма сохраняется только для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

- В первую очередь изменения мотивируют подростков к труду, для них открывается больше возможностей: первый рабочий опыт, первый личный доход, - отметила председатель комитета по социальным вопросам Заксобрания Наталья Смотракова.

Кроме того, если подросток, который устраивается на работу, уже прошел медицинский профосмотр, то можно не проводить медосмотр за счет работодателя. Но срок документа не должен превышать больше года к моменту трудоустройства