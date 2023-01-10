Хоккеисты «Торпедо» проиграли «Северстали» по буллитам

Счет открыла нижегородская команда. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 4:5 проиграла черепаовецкой «Северстали» в гостевом матче КХЛ 10 января.

Первую шайбу в этой встрече забросил Николай Коваленко, успешно завершивший передачу Михаила Орлова. Следом игрок команды хозяев Александр Петунин отправил в ворота торпедовцев две шайбы и с таким счетом команды ушли на перерыв.

Во втором периоде Коваленко также оформил свой второй гол. Оказавшись в большинстве, нижегородцы выиграли вбрасывание на пятачке и 51-й номер нашел наилучшее применение полученной шайбе. Хозяева предприняли попытку восстановить статус-кво, и это им удалось — электронное табло показало 3:2. Двадцатиминутка завершилась эффектной шайбой от Дениса Яна, которая пролетела мимо вратаря хозяев.

Финальный акт хоккейного действа мог бы завершиться победой «Торпедо». Максим Летунов забросил из меньшинства, однако уже спустя полторы минуты игрок «Северстали» оформил хет-трик.

Ни в основное время, ни в овертайме победителя выявить не удалось. В серии буллитов точнее оказались хозяева, и это принесло им победу.

12 января «Торпедо» проведет гостевой матч с «Сочи», а 17 января в родных стенах примет столичное «Динамо».