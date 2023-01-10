Баскетболисты «Пари Нижний Новгород» со счетом 79:109 уступили ЦСКА на своем паркете

Нижегородская команда уступила 30 очков. Фото: Мария СОРОКИНА

Баскетбольная команда «Нижний Новгород» со счетом 79:109 ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ 10 января. Первую четверть открыли гости, заработав первые четыре очка. Нижегородцы ответили «трехой» в исполнении Александра Чадова. Свои три очка заработали и гости, однако «черно-белые» не планировали сдавать позиции. Два очка прилетели от Ивана Стребкова, три от Евгения Бабурина. Игровой отрезок завершился со счетом 23:30

Со временем преимущество армейцев становилось все более явным. Во второй десятиминутке при разнице уже в 11 очков нижегородцы взяли тайм-аут, за которым последовал эффектный бросок Драгана Апича. Нижегородцы продолжали зарабатывать свои очки, однако действия ЦСКА на паркете оказались более результативными. В итоге первую половину игры соперники завершили при счете 37:59, а у «Пари НН» паркет с пятью фолами покинул Александр Чадов, у которого к тому моменту было 8 очков — больше, чем у его товарищей по команде. В общей сложности к большому перерыву у нижегородцев было 17 фолов против 6 у соперника.

В третьей четверти столичная команда уже имела фору в 20 очков (43:63). Бросок Драгана Апича вынудил гостей взять паузу, однако вскоре сопернику удалось вернуть свои +20.

В четвертой четверти свои пятые фолы заработали и Стребков, и Джермейн Лав. За полторы минуты до окончания игрового времени очки армейцев перевалили за сотню.

Самым результативным в составе нижегородцев стал Драган Апич, набравший 12 очков.