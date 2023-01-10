Автомобиль пострадал от взрыва петарды в Кстове 5 января

Автомобиль пострадал от взрыва петарды в Кстове в новогодние праздники. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что 5 января 2023 года в дежурную часть полиции сообщили о том, что в салоне машина произошёл хлопок. Предварительно, взорвалась петарда и автомобиль оказался поврежден.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято установленное законом решение, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что восемь человек пострадали при столкновении двух маршруток в Павлове 9 января. Водитель зеленого автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с белым автобусом ПАЗ, который ехал от центра города в направлении улицы Чкалова.

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