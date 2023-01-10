Дело о банкротстве ООО «ЖК Сердце Нижнего» суд рассмотрит 1 февраля

Нижегородский арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве ООО «ЖК Сердце Нижнего» 1 февраля в 14:00. Судебное разбирательство инициировано Фондом развития территорий. Об этом свидетельствует информация в картотеке ведомства.

Застройщик должен был построить десяток многоэтажных зданий, под которые планировалось частично засыпать овраг, и благоустройство прилегающей территории. Решение о строительстве было принято ещё в 2008 году, но рабочие приступили к стройке только весной 2017 года. Тогда же градозащитники начали борьбу с застройщиком, указывая на сложный ландшафт местности и активно выступая за сохранение уникального природного памятника.

После долгих разбирательств было принято решение не строить жилой квартал на улице Ильинской, причинами для этого стали задолженности застройщика и поддержка нижегородских градозащитников со стороны бывшего мэра Владимира Панова.

Однако один из домов жилого комплекса, который уже был готов на 90%, было решено достроить. Жилой комплекс «Сердце Нижнего», находящийся на улице Ильинской, ввели в эксплуатацию 2 июня 2022 года. Участниками долевого строительства этого ЖК стали 87 человек, некоторым из них пришлось ждать своей квартиры около 10 лет.

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