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НовостиОбщество10 января 2023 13:38

60 тысяч нижегородцев посетили парк «Швейцария» в новогодние праздники

Более 280 тысяч человек приняли участие в городских мероприятиях
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
60 тысяч нижегородцев посетили парк «Швейцария» в новогодние праздники.

60 тысяч нижегородцев посетили парк «Швейцария» в новогодние праздники.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

60 тысяч нижегородцев в новогодние праздники посетили парк «Швейцария», который стал одной из самых ярких праздничных площадок в городе. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

За праздники в парке состоялось 66 мероприятий: мастер-классы, спортивные игры, интерактивная игра-сказка, анимационная программа и другие.

Всего же, по словам Юрия Шалабаева, в городских новогодних мероприятиях приняли участие 283 тысяч человек. В том числе 32 тысячи гостей посетили площадь Горького и Минина, еще 3200 детей побывали на «Горьковских елках».