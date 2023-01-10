60 тысяч нижегородцев посетили парк «Швейцария» в новогодние праздники. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

60 тысяч нижегородцев в новогодние праздники посетили парк «Швейцария», который стал одной из самых ярких праздничных площадок в городе. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

За праздники в парке состоялось 66 мероприятий: мастер-классы, спортивные игры, интерактивная игра-сказка, анимационная программа и другие.

Всего же, по словам Юрия Шалабаева, в городских новогодних мероприятиях приняли участие 283 тысяч человек. В том числе 32 тысячи гостей посетили площадь Горького и Минина, еще 3200 детей побывали на «Горьковских елках».