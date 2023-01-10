Как не получить обморожение при низких температурах

Очень низкие температуры, установившиеся в нашем регионе, опасны для здоровья и даже могут стать причиной гибели. По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, за последние январские дни 10 человек получили обморожения и вынуждены были обратиться к медикам. О том, как избежать обморожений, рассказал преподаватель Мининского университета, доцент кафедры физиологии и безопасности жизнедеятельности человека естественно-географического факультета, кандидат биологических наук Татьяна Маясова.

1. Правильно выбрать одежду. Главный принцип - многослойность, так как воздух между слоями, обладая низкой теплопроводностью, помогает сохранять тепло. Первый слой (термобелье) может быть синтетическим или из тонкой шерсти (синтетика удобнее для прогулок с высокой активностью, шерсть отводит влагу хуже, но греет лучше, поэтому если прогулка не слишком активная, то лучше шерсть). Вторым слоем может быть флис, третий слой - верхняя одежда.

Носки лучше использовать шерстяные или синтетические (не хлопок), допускается две пары, но нужно учитывать, что носки и обувь не должны быть тесными, чтобы не нарушалось кровообращение и теплообмен. И не забывайте про тёплую шапку и варежки - теплопотери от головы и рук очень большие. Для открытых участков, например, лица, допускается использовать колд-кремы для кожи (специальные средства для защиты от холода).

2. Плотно поесть перед выходом на улицу. Выбор надо сделать в пользу продуктов, богатых белками и сложными углеводами, на улице стараться постоянно находиться в движении. Длинный маршрут лучше разбить на отрезки, между которыми запланировать заход в помещение (например, в магазин). Не стоит много пить перед выходом на улицу, в том числе горячие напитки (чтобы не произошло расширения сосудов и излишней теплоотдачи). Запрещается употреблять алкоголь.

3. Запастись портативными грелками для рук или грелками-стельками, если долгого пребывание на улице неизбежно. А после возвращения домой можно принять теплый душ, растереться полотенцем, это может помочь избежать простудных заболеваний.

Фото: Александр Воложанин