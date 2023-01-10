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НовостиНовости компаний10 января 2023 13:33

Как не получить обморожение при низких температурах

Полезные советы от кандидата биологических наук Татьяны Маясовой
Как не получить обморожение при низких температурах

Как не получить обморожение при низких температурах

Очень низкие температуры, установившиеся в нашем регионе, опасны для здоровья и даже могут стать причиной гибели. По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, за последние январские дни 10 человек получили обморожения и вынуждены были обратиться к медикам. О том, как избежать обморожений, рассказал преподаватель Мининского университета, доцент кафедры физиологии и безопасности жизнедеятельности человека естественно-географического факультета, кандидат биологических наук Татьяна Маясова.

1. Правильно выбрать одежду. Главный принцип - многослойность, так как воздух между слоями, обладая низкой теплопроводностью, помогает сохранять тепло. Первый слой (термобелье) может быть синтетическим или из тонкой шерсти (синтетика удобнее для прогулок с высокой активностью, шерсть отводит влагу хуже, но греет лучше, поэтому если прогулка не слишком активная, то лучше шерсть). Вторым слоем может быть флис, третий слой - верхняя одежда.

Носки лучше использовать шерстяные или синтетические (не хлопок), допускается две пары, но нужно учитывать, что носки и обувь не должны быть тесными, чтобы не нарушалось кровообращение и теплообмен. И не забывайте про тёплую шапку и варежки - теплопотери от головы и рук очень большие. Для открытых участков, например, лица, допускается использовать колд-кремы для кожи (специальные средства для защиты от холода).

2. Плотно поесть перед выходом на улицу. Выбор надо сделать в пользу продуктов, богатых белками и сложными углеводами, на улице стараться постоянно находиться в движении. Длинный маршрут лучше разбить на отрезки, между которыми запланировать заход в помещение (например, в магазин). Не стоит много пить перед выходом на улицу, в том числе горячие напитки (чтобы не произошло расширения сосудов и излишней теплоотдачи). Запрещается употреблять алкоголь.

3. Запастись портативными грелками для рук или грелками-стельками, если долгого пребывание на улице неизбежно. А после возвращения домой можно принять теплый душ, растереться полотенцем, это может помочь избежать простудных заболеваний.

Фото: Александр Воложанин