Участок под застройку рядом с Щелоковским хутором продан новому собственнику

Участок рядом с Щелоковским хутором продан новому собственнику под застройку. Речь идет о территории с кадастровым номером 52:18:0070275:18. Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Известно, что в 2015 году данный участок получила компания «Старт-Строй», но в конце 2022 она отказалась от своих прав, продав территорию ГК «Евродом».

Важно отметить, что два других близлежащих земельных участка у Щелоковского хутора были отданы под парковую зону, зону отдыха и земли общего пользования. Тут говорится об участках с кадастровым номером 52:18:0070275:19, 52:18:0070275:20.

- Таким образом, между особо охраняемой природной территорией и застройкой была юридически оформлена рекреационная территория в качестве буфера, где строительство запрещено, а нижегородцы могут комфортно отдыхать, - уточнило ведомство.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области поддержали инициативу о комплексном развитии территории на улице Черниговской, которая расположена рядом с метромостом. Концепция развития предполагает создание на улице Черниговской «мини-города», однако при проведении работ особое внимание уделят сохранению и реставрации уже существующих памятников архитектуры. Вероятно, что все ОКН также получат новое назначение.

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