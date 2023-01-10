Восемь вертолетных площадок построят для санавиации в Нижегородской области к 2024 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восемь вертолетных площадок для санитарной авиации планируется построить в Нижегородской области к 2024 году. Об этом сообщается в постановлении на официальном портале правовой информации.

Работы будут проводить в два этапа. Так, в первую очередь будет построено пять вертолётных площадок при медицинских организациях в Аразамасе, Шахунье, Урене, Починках, Выксе.Во вторую очередь построят ещё три – в Сергачской, Семеновской и Лысковской ЦРБ. Строительство таких посадочных площадок обеспечит возможность круглосуточной санитарно-авиационной эвакуации пациентов из медицинских округов.

Также будет проведено дооборудование имеющихся вертолетных площадок светосигнальным оборудованием.

Напомним, что с 2023 года в Нижегородской области стартует льготная ипотека, предназначенная для медиков, учителей и других социально ориентированных профессий. Также медики смогут рассчитывать на соответствующие подъемные средства.

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