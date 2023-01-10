Ледовый городок и каток возобновили работу на Нижегородской ярмарке 10 января

Ярмарка возобновила свою работу. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Новогодняя площадка возобновила работу на территории Нижегородской ярмарке 10 января. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижегородская ярмарка».

С 10:00 до 22:00 нижегородцы могут посетить домики и ледовый городок, а также выбрать удобный сеанс катания на коньках. Массовое катание состоится с 15:00 до 16:30, с 17:30 до 19:00, с 20:30 до 22:00.

Также с 16:00 до 20:00 будет работать резиденция Деда Мороза, только не забудьте, что для посещения нужна предварительная регистрация. Онлайн-запись в резиденцию главного зимнего персонажа открывается ежедневно в 12.00. Посещение является бесплатным. Кроме того, для детей предусмотрена интерактивная программа.

– Карусель и горка закрыты из-за сильного мороза. Одевайтесь теплее и приходите гулять, – пишут представители.

Напомним, что вход на украшенную Ярмарочную площадь свободный. Для всех желающих будут открыты фотозоны.

Ранее в Нижегородской области был побит температурный рекорд.

– С 6 января температурный фон отклоняется на 15-20 градусов ниже климатической нормы. Это самая холодная первая декада января в нашем регионе за последние 25 лет, – рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

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