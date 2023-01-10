Максимальную плату за детский сад в Нижегородской области изменили в 2023 году

Плата за детсад изменена.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Максимальный размер платы, взимаемой с родителей за детский сад, изменили в Нижегородской области. Расценки установлены для каждого отдельно взятого муниципального и городского округа. Об этом сообщается в постановлении на официальном портале правовой информации
Плата зависит от условий присмотра и ухода за детьми. Так, самый большой размер платы за месяц установлен в Нижнем Новгороде – 4038 рублей и Сарове – 4033 рубля. Меньше всего придется платить родителям из Воскресенского района – 1765 рублей, а также из Ветлужского района – 1844 рубля.
Напомним, что в деревне Анкудиновка Нижегородской области готовится к открытию детский сад с бассейном, рассчитанный на 280 мест.
Также ранее сообщалось, что 28 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году. В каждом районе, кроме Советского, были отобраны по четыре пространства. А в Советском районе упор будет сделан на обустройство придомовых территорий.
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