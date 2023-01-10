33 здания могут снести в квартале «Красный просвещенец» в Нижнем Новгороде в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Зачистить хотят территорию площадью 5,77 гектара в границах улиц Белинского, Ашхабадская, Генкиной и Тверская. Данное постановление правительства Нижегородской области размещено на сайте Минграда.

Известно, что 29 зданий считаются ветхими и ещё четыре являются аварийными. Сносу подлежат многоквартирные дома, сараи и гаражи. Также снести хотят и детский сад №7 на улице Белинского 35А, однако взамен будет построен новый детсад на 300 мест.

При реализации комплексного развитии территории необходимо будет соблюсти соотношение общей площади жилых (81%) и нежилых (19%) помещений в многоквартирных домах. Помещения под магазины, кофейни и салоны красоты могут размещаются на первых этажах домов.

Напомним, ранее сообщалось, что исторический квартал «Красный просвещенец» в центре Нижнего Новгорода ещё может стать объектом культурного наследия.

Также в июне 2022 года три концепции мастер-плана комплексного развития территории «Красный просвещенец» обсуждалось в Нижнем Новгороде. На встрече присутствовали примерно 200 местных жителей, которые голосовали за или против дальнейшего проведения работ.

Если квартал «Красный просвещенец» будет признан ОКН, то реализация КРТ либо станет невозможной, либо повлечет за собой изменение границ проекта. Также, возможно, на будущего инвестора наложат дополнительные обременения по сохранению ОКН.

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