Отопление в домах нижегородцев включили на максимум из-за сильных морозов

Температура теплоносителя в системе теплоснабжения в связи с морозами повышена до максимальных значений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопление в домах нижегородцев повысили до максимальных значений из-за сильных морозов. Сейчас АО «Теплоэнерго» работает в особом режиме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники предприятия также усиленно контролируют работу сетей и оборудования, котельных. Дополнительно организовано круглосуточное дежурство.

- Увеличено количество объездов тепловых сетей. Особенно это касается теплосетей воздушной прокладки, которые из-за холодов находятся в большей зоне риска, - рассказал заместитель технического директора по обеспечению производства АО «Теплоэнерго» Игорь Купцов.

В настоящее время все системы теплоснабжения работают в штатном режиме.

Напомним, ранее было объявлено штормовое предупреждение о том, что в отдельных районах Нижегородской области столбики термометров упадут до -40 градусов. Однако ослабление морозов ожидается днем в среду, 11 января.

Медленного и постепенного снижения температуры воздуха в регионе не было, поэтому и организм у многих не успел приспособиться. Вскоре улицы опустели, а на холод решались выходить только самые отчаянные. В нашей статье можно прочитать о последствиях аномальных морозов в Нижнем Новгороде 9 января 2023.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!