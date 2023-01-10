Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 января 2023 8:48

74-летний сотрудник нижегородской ВШЭ умер на рабочем месте

Незадолго до этого он жаловался на боль в сердце
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
74-летний сотрудник нижегородской ВШЭ умер на рабочем месте.

74-летний сотрудник нижегородской ВШЭ умер на рабочем месте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

74-летний сотрудник НИУ ВШЭ скончался прямо на рабочем месте в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла утром 2 января, сообщает Гострудинспекция региона.

Мужчина работал дежурным администратором отдела по безопасности и режиму учебного заведения. В тот день он был на смене. Около 9 утра он пришел в помещение охраны и пожаловался на боль в сердце. Коллеги вызвали бригаду скорой помощи, но приехавшие медики, к сожалению, уже не смогли помочь мужчине, он скончался.

Сейчас Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.