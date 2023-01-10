74-летний сотрудник нижегородской ВШЭ умер на рабочем месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

74-летний сотрудник НИУ ВШЭ скончался прямо на рабочем месте в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла утром 2 января, сообщает Гострудинспекция региона.

Мужчина работал дежурным администратором отдела по безопасности и режиму учебного заведения. В тот день он был на смене. Около 9 утра он пришел в помещение охраны и пожаловался на боль в сердце. Коллеги вызвали бригаду скорой помощи, но приехавшие медики, к сожалению, уже не смогли помочь мужчине, он скончался.

Сейчас Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая.