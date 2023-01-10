Четыре дома и детский сад на 80 мест построят в Нижнем Новгороде

В городе появится новый ЖК. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый жилой комплекс с четырьмя жилыми домами и детским садом на 80 мест планируют построить в центре Нижнего Новгорода. Концепция проекта предполагает застройку территории в границах улиц Малой Ямской, Максима Горького, Ильинской и Маслякова. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минграда Нижегородской области.

Заказчиком выступает ООО «Специализированный застройщик «ВеССт», а проектировщиком – ООО «Золотое Сечение».

Жилой комплекс будет занимать территорию в 10 гектар, но сами новостройки займут лишь 2,5 гектара. Двухэтажный детсад разместится на площади свыше 514 квадратных метров. Также в ЖК построят многофункциональные здания. Кстати, не обойдётся и без подземных парковок на 1101 машину.

Строительство будет проходить в несколько этапов. Сначала подрядчик снесёт старые дома, реконструирует пятиэтажку, а потом стартует строительство новых зданий.

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