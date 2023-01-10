Мининформ Нижегородской области переименовали на Минцифры

Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области переименовали в министерство цифрового развития и связи. Новое название у ведомства появилось с 1 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Правильная сокращённая версия пишется следующим образом – Минцифры.

Известно, что изменения касательно названия ведомства внесены в указ губернатора №6 «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Нижегородской области» от 15 января 2018 года.

Напомним, что в апреле 2022 года Департамент развития туризма и НХП преобразовали в министерство туризма и промыслов Нижегородской области. Такие структурные преобразования позволяют эффективно решать многие задачи и участвовать в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, данное министерство выполняет множество функции, среди которых развитие гастротуризма - взаимодействия с предпринимателями, реализующими проекты в сфере общественного питания.

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