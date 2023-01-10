Курсы подготовки к ЕГЭ начинут работать в Мининском университете

Курсы углубленного изучения предметов и подготовки к ЕГЭ начинают работать в Мининском университете с 20 января 2023 года. Занятия в группах численностью от 5 до 15 человек будут проводить опытные педагоги со стажем работы на курсах более 10 лет, а также эксперты ЕГЭ.

Подготовку можно пройти по предметам, которые выпускнинки школ чаще всего выбирают для сдачи ЕГЭ: русский язык, математика, биология, литература, история, обществознание, география, физика.

- Курсы для подготовки к ЕГЭ – это прекрасная возможность не только систематизировать свои знания перед экзаменами, но и познакомиться с вузом и преподавателями, - уверен ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Выпускники школ и СПО, которые посещают курсы в университете, наиболее комфортно вливаются в студенческую среду.

Также в вузе открыты курсы для подготовки к дополнительным вступительным испытаниям по рисунку, живописи и физической культуре.

Записаться на курсы можно по ссылке, а также по телефону 8-831-262-26-20.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина