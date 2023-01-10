Движение трамваев №3 и №27 в Нижнем Новгороде остановлено из-за ДТП. Фото: СОЦСЕТИ

Движение трамваев по маршрутам №3 и №27 в Нижнем Новгороде временно приостановлено в связи с ДТП. Об этом утром 10 января сообщает «Нижегородэлектротранс».

По данным предприятия, на улице Октябрьской революции в 7:38 столкнулись два автомобиля, в связи с чем дальнейшее движение трамваев было затруднено.

Отметим, что трамвай №3 ходит по маршруту «Парк Дубки – Московский вокзал», а трамвай №27 – по маршруту «Московский вокзал – Трамвайное депо №1».

По информации ГКУ НО «ЦРТС», выпуск наземного электротранспорта в Нижнем Новгороде, несмотря на аномальные морозы, достигнет 93% в ближайшие часы.