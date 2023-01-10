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НовостиПроисшествия10 января 2023 7:24

Движение трамваев №3 и №27 в Нижнем Новгороде остановлено из-за ДТП

Авария произошла на улице Октябрьской революции
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Движение трамваев №3 и №27 в Нижнем Новгороде остановлено из-за ДТП.

Движение трамваев №3 и №27 в Нижнем Новгороде остановлено из-за ДТП.

Фото: СОЦСЕТИ

Движение трамваев по маршрутам №3 и №27 в Нижнем Новгороде временно приостановлено в связи с ДТП. Об этом утром 10 января сообщает «Нижегородэлектротранс».

По данным предприятия, на улице Октябрьской революции в 7:38 столкнулись два автомобиля, в связи с чем дальнейшее движение трамваев было затруднено.

Отметим, что трамвай №3 ходит по маршруту «Парк Дубки – Московский вокзал», а трамвай №27 – по маршруту «Московский вокзал – Трамвайное депо №1».

По информации ГКУ НО «ЦРТС», выпуск наземного электротранспорта в Нижнем Новгороде, несмотря на аномальные морозы, достигнет 93% в ближайшие часы.