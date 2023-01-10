Движение нижегородских трамваев №3 и 27 приостановлено из-за ДТП на путях

Трамваи стоят из-за ДТП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Движение трамвая №3, следующего по маршруту «Московский вокзал (ул. Прокофьева) – Парк Дубки», временно прекращено в Нижнем Новгороде. Также ограничено движение трамвая №27, следующего по маршруту «Московский вокзал (ул. Прокофьева) – Трамвайное депо №1». Об этом сообщается в социальных сетях ГП НО «Нижегородэлектротранс».

Согласно информации, такие неудобства связаны с дорожно-транспортным проишествием на трамвайных путях. Так, столкновение двуух автомобилей произошло на улице Октябрьской революции. Трамваи стоят с 07:38.

Напомним, ранее мы писали, что зарядными устройствами оснащены 32 новых автобуса, которые были доставлены в наш город в ноябре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также мы писали, что страшная авария произошла утром 9 января в городе Павлово Нижегородской области – здесь на улице Кузнечной столкнулись сразу две маршрутки. В результате ДТП пострадали восемь человек.

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