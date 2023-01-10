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НовостиПроисшествия10 января 2023 6:46

Пожарные спасли женщину из горящего дома в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел в частном секторе Приокского района
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Дом на улице Шатковской загорелся около 18 часов.

Дом на улице Шатковской загорелся около 18 часов.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде пожарные спасли женщину из горящего жилого дома. Инцидент произошел минувшим вечером в частном секторе Приокского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Шатковской поступило около шести часов вечера в понедельник. К моменту прибытия первых пожарных расчетов из-под кровли дома уже валил густой дым. Не теряя ни минуты, спасатели проникли внутрь и вывели хозяйку на свежий воздух.

С огнем боролись больше 40 человек и 9 единиц техники. В результате пожара сгорела кровля и обгорело имущество на площади 60 квадратных метров.

По данным МЧС, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Напомним, вчера утром на улице Усилова из-за несправного холодильника загорелась квартира в девятиэтажке, пострадали двое детей.