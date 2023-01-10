Четыре кандидата претендуют на пост главы Нижегородского района. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Четыре кандидата претендуют на должность главы Нижегородского района Нижнего Новгорода. Все они были отобраны по итогам конкурса на включение в кадровый резерв. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Одним из последних этапов конкурса стал ассессмент, результаты которого были рассмотрены на итоговой комиссии. По результатам всех этапов отбора и рассмотрения документов кандидатов, конкурсная комиссия определила список финалистов, вошедших в кадровый резерв, - пояснил Юрий Шалабаев.

Таким образом, сейчас на эту должность претендуют Александр Иванов, Сергей Крутов, Алексей Рыболовлев и Александр Щенников. С каждым кандидатом глава города будет встречаться лично, и по результатам собеседований будет принято решение о назначении.

Напомним, бывший глава Нижегородского района Илья Лагутин, занимавший этот пост с 2020 года, покинул должность в августе 2022-го. С тех пор исполнять обязанности руководителя района стал первый замглавы районной администрации Сергей Крутов.