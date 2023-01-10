Мост через Оку на трассе М-12 в районе Мурома готов на 70%

Скоростная дорога М-12 позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6 часов. Фото: Автодор

Мост через Оку в районе Мурома готов на 70%. Он станет частью скоростной трассы М-12 Москва – Казань и соединит Нижегородскую и Владимирскую области. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

По информации компании, движение по этому мосту планируется запустить уже в сентябре 2023 года. Это будет единственный вантовый мост на трассе М-12: дорожное полотно будет держаться на 34 парах стальных тросов.

- Возведение мостового перехода через Оку идёт на пике технических новаций. Разработан уникальный архитектурный облик моста и решения по его художественной подсветке. Ее включат в 2024 году, когда запустят движение по сооружению. Планируем замкнуть пролеты моста в мае 2023 года, пустить технологическое движение в июне, - отметил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Что касается моста через реку Суру, который соединит Нижегородскую область и Чувашию, то его готовность составляет более 60%.

Скоростная дорога М-12 позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6 часов, а дорога от Нижнего Новгорода до каждого из этих городов займет всего 3-4 часа. Разрешенная скорость на трассе составит 110 километров в час.