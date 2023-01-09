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НовостиОбщество9 января 2023 17:51

Правила приема в нижегородскую «Школу 800» будут известны в январе 2023 года

Учебный процесс начнется в феврале этого года
Полина ШИБАЛКИНА
Учебный процесс начнется в феврале этого года. Фото: Юлия Горшкова

Учебный процесс начнется в феврале этого года. Фото: Юлия Горшкова

Нижегородцы смогут узнать правила приема в «Школу 800» уже в январе 2023 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Подготовка к открытию «Школы 800» в Верхних Печерах продолжается полным ходом. Так, организация уже успешно прошла лицензирование и может вести образовательную деятельность.

- Следующий этап - набор учеников, - подчеркнул губернатор.

Узнать правила приема в школу нижегородцы смогут в январе этого года. В этом же месяце начнется отбор в классы с углубленным изучением отдельных предметов. А вот в феврале проведут приемную кампанию в общеобразовательные классы и адаптационные мероприятия. После этого уже начнется образовательный процесс.

Напомним, нижегородская «Школа 800» начала набирать педагогов и других сотрудников к себе на работу.