Торговый комплекс продают за 364 миллиона рублей в Автозаводском районе. Фото: Сайт "Авито"

Торговый комплекс в Автозаводском районе продают за 364 миллиона рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито».

Комплекс расположен в Автозаводском районе по адресу Южное шоссе, дом 35. Это двухэтажное здание общей площадью 6,8 тысяч квадратных метров. А площадь земельного участка составляет 8,8 тысяч квадратных метров. Он находится в аренде до 2054 года.

По словам продавца, срок окупаемости составит 8,5 лет с учетом затрат на налоги и эксплуатацию. Стоит отметить, что торговый комплекс арендуют «Перекресток» и «Familia». Кроме того, на территории есть стихийная парковка на 100 автомобилей.

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