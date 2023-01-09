Арина Садулина стала главой нижегородского отделения Социального фонда России. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Арина Садулина стала управляющей нижегородского отделения Социального фонда России, сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что Социальный фонд начал работать с 1 января 2023 года. Он появился путем слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Примечательно, что Арина Садулина родилась в Нижнем Новгороде и получила два высших образования. По первому образованию она менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление», а по второму юрист.

Кроме того, Арина Садулина работала помощницей депутата Государственной Думы РФ и более 14 лет трудилась в аппарате губернатора и правительства Нижегородской области. А в 2020 году ее назначили руководителем управления по труду и занятости населения Нижегородской области.

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