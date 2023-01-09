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НовостиОбщество9 января 2023 12:24

Складской комплекс появится у Мызинского моста в Нижнем Новгороде

Проект утвердил региональный Минград
Полина ШИБАЛКИНА
Складской комплекс появится у Мызинского моста в Нижнем Новгороде.

Складской комплекс появится у Мызинского моста в Нижнем Новгороде.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Складской комплекс появится у Мызинского моста в Нижнем Новгороде. Проект уже одобрил региональный Минград, об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, комплекс разместится по улице Окская Гавань в Ленинском и Автозаводском районах. Также на этом участке проложат инженерные сети и организуют благоустройство территории. Само здание комплекса будет иметь высоту 1 — 2 этажа, а его суммарная площадь составит 10 тысяч квадратных метров.

Развитие территории пройдет в две очереди. На первом этапе подведут все инженерные коммуникации, а затем возведут здание склада. После этого рабочие обустроят проезды, тротуары и парковку. На втором этапе пройдет строительство 750-метровой магистральной улицы, а также устройство дождевой канализации и наружного освещения.

Стоит отметить, что проект разработан ООО ГПК «Интраград» по заказу ООО «ГАТ-Логистик».