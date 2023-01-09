Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 января 2023 12:09

Три машины столкнулись на съезде к Мызинскому мосту днем 9 января

Одна из машин встала поперек дороги, в результате чего образовалась пробка
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Три машины столкнулись на съезде к Мызинскому мосту днем 9 января. Фото: t.me/dtp_nn

Три машины столкнулись на съезде к Мызинскому мосту днем 9 января. Фото: t.me/dtp_nn

Три машины столкнулись на съезде к Мызинскому мосту днем 9 января. Авария произошла по пути от улицы Ларина в сторону заречной части города, сообщает телеграм-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

Судя по опубликованному фото, участниками дорожного инцидента стали внедорожник и две легковушки. От удара внедорожник развернуло поперек дороги, из-за чего образовался серьезный затор.

Обстоятельства и подробности аварии выясняются.

Напомним, страшная авария произошла на Мызинском мосту 23 декабря. Там столкнулись несколько машин, в результате чего три человека погибли, пятеро – пострадали.