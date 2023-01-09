Три машины столкнулись на съезде к Мызинскому мосту днем 9 января. Фото: t.me/dtp_nn

Три машины столкнулись на съезде к Мызинскому мосту днем 9 января. Авария произошла по пути от улицы Ларина в сторону заречной части города, сообщает телеграм-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

Судя по опубликованному фото, участниками дорожного инцидента стали внедорожник и две легковушки. От удара внедорожник развернуло поперек дороги, из-за чего образовался серьезный затор.

Обстоятельства и подробности аварии выясняются.

Напомним, страшная авария произошла на Мызинском мосту 23 декабря. Там столкнулись несколько машин, в результате чего три человека погибли, пятеро – пострадали.