Роспотребнадзор дал советы нижегородцам, как избежать обморожения в предстоящие морозы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области предложило советы жителям региона, как избежать обморожения при прогулках, а также на работе на холодном воздухе.

Обморожение – это повреждение какой-либо части тела, даже вплоть до омертвения из-за низких температур. Чаще всего от холода страдают пальцы рук и ног, а также подбородок и лицо.

Так, чтобы избежать обморожения, лучше одеваться многослойно. Нижний слой должен хорошо пропускать влагу. Для этого подойдет одежда из полиэстера, пропилена, но не из хлопка. Средний слой должен сохранять тепло, в этом поможет одежда из шерсти или флиса. А верхний слой должен защищать от ветра и осадков. Также не стоит выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа.

При первых признаках переохлаждения, нужно скорее зайти в любое теплое место, это могут быть магазин, кафе или подъезд. Согревать пораженные участки необходимо постепенно в течение 20-30 минут. При возможности лучше поместить поврежденный участок в теплую воду, но если такой возможности нет, то можно использовать тепло своего тела.

Роспотребнадзор предупреждает, что алкогольные напитки и курение на морозе только усугубляют ситуацию. Кроме того, при обморожении нельзя растирать кожу снегом, а также греться у приборов отопления или у открытого огня.