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НовостиОбщество9 января 2023 10:27

Охота на лосей запрещена в Нижегородской области с 11 января

Охотиться на данный вид разрешено в периоды с 1 октября по 10 января
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Охота на лосей запрещена в Нижегородской области с 11 января. Фото: Вадим Корбут

Охота на лосей запрещена в Нижегородской области с 11 января. Фото: Вадим Корбут

В Нижегородской области завершается сезон охоты на лосей. С 11 января добыча этого зверя будет запрещена, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

- Охотиться на данный вид разрешено в периоды с 1 октября по 10 января (на все половозрастные группы) и с 1 по 30 сентября (на взрослых самцов), соблюдая строгие правила и лимиты добычи, - рассказали в ведомстве.

Сейчас в нижегородских лесах обитают более 22,6 тысячи лосей, их численность растет из года в год. Каждую зиму сотрудники лесничеств выкладывают для сохатых соль, которая необходима лосям для нормального обмена веществ и водно-солевого баланса. Особенно минерал необходим беременным самкам и самцам для роста рогов.

Ранее сообщалось, что с 1 января в Нижегородской области закрылся сезон охоты на медведя.