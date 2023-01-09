Движение по проспекту Гагарина ограничат 10 января из-за баскетбольного матча

Ограничения носят временный характер. Фото: ЦОДД

Временные ограничения в движении транспорта вводятся на участке проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде 10 января. По данным городского дептранса, в период с 10:00 до 22:00 будет перекрыт местный проезд у КРК «Нагорный» (проспект Гагарина, 29).

- Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети. Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - добавили в департаменте.

К слову, в этот день в 19:00 в стенах «Нагорного» пройдет баскетбольный поединок между «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА. Подобные меры в дни матчей, как правило, вводятся с целью обеспечить беспрепятственный проезд машин экстренных служб к месту проведения мероприятия.